-ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI DENİZLİ (A.A) - 07.08.2011 - Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Yenidere köyü yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Kale ilçesine bağlı Yenidere köyü yakınlarında linyit kömürü ocaklarının bulunduğu Sarıarmut mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 arazöz ile çevre ilçe ve belde belediye itfaiyelerinin yanı sıra Denizli, Muğla ve Nazilli'den 3 yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın alanının yakında çoban evi bulunan bazı vatandaşların, tedbir amacıyla aileleri ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.