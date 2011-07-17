-ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI AYDIN (A.A) - 17.07.2011 - Aydın'ın Baltalı köyü yakınındaki kızılçam orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Baltalı köyü Sarımehmet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 4 yangın söndürme ekibi ve 2 iş makinesinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında, kızılçam ağaçlarıyla kaplı 5 hektar alanının zarar gördüğü bildirildi.