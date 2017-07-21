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Orman ve Su İşleri Bakanı: Tsunami olmadı, 10 santim deniz suyu yükseldi

"Tsunami, Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü"

21 Temmuz 2017 16:27

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Muğla Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.6'lık depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Veysel Eroğlu, Bodrum'da tsunami yaşanmadığını belirterek "Bodrum ile Kos Adası arasında Ege Denizi’nde vuku bulan depremde, tsunami hadisesi olmadı. Son aldığım bilgilere göre 10 santimlik bir deniz suyunun yükselmesi söz konusudur. Bu AFAD’tan aldığımız bilgidir, özellikle paylaşmak istiyorum" ifadeleri kullandı.

Kandilli Rasathanesi dün gece Ege açıklarında saat 01.31'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yapmıştı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bugün depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıklarken, depremin merkezinde hissedilen şiddetin 7.0 olduğunu belirtti. Kandilli'den tsunamiyle ilgili olarak da "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü. Ancak güney kıyılarında 30-40 cm olarak görüldü' dedi.

 

 

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