Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Türkiye otomobil, uçak yapacak güçte

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'ndaki Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in yöneticilerini tebrik ederek, "Türkiye otomobili yapacak güçte. Harp uçaklarını, jetleri, her türlü ekipmanı, teçhizatı yapacak güçtedir. Bununla ilgili hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Eroğlu, Korel Termal Otel'de düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü 2018-2020 Dönemi Döner Sermaye Bütçesi hazırlık toplantısında, orman teşkilatının Türkiye'nin en yaygın kurumlarından biri olduğunu, bu nedenle orman teşkilatının Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir rol oynaması gerektiğini belirterek, Türkiye'de artık şartların eskiye oranla çok daha iyiye gittiğini ve bu avantajın kullanılmasını istedi.

Kendini bakan olarak görmediğini, bu milletin hizmetkarı olduğunu anlatan Bakan Eroğlu, "Bir çocuk geldiğinde kapıya kadar uğurluyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Çocuk da olabilir, kim olursa olsun ayağa kalkacağız. 'Hoşgeldin' diyeceğiz. Varsa derdini dinleyeceğiz. Çözebiliyorsak çözeceğiz, çözemezsek onu tatmin edip kucaklayıp, göndereceğiz. Ormancılardan güler yüz istiyorum. İnsanlara karşı saygı ve sevgi gösterilmesini istiyorum." diye konuştu.

Eroğlu, yerli marka otomobille ilgili gazetecilerin sorusu üzerine, sanayinin bir milletin kalkınmasında çok önemli unsur olduğunu aktardı.

"Türkiye otomobili yapacak güçte"

Eroğlu, bir süredir yerli otomobil için 'babayiğit' arandığını, bugün bu 5 babayiğidin açıklandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Açıklanan babayiğitleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye otomobili yapacak güçte. Harp uçaklarını, jetleri, her türlü ekipmanı, teçhizatı yapacak güçtedir. Bununla ilgili hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu, daha büyük Türkiye'nin, sanayisiyle, ziraisiyle, ticaretiyle, ihracatıyla, çalışkan insan gücüyle büyük Türkiye'nin ayak sesleri."