Orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi\'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yarım hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, bugün akşam saatlerinde Seyirtepe Mevkii\'ndeki makilik ve ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını farkeden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 3 helikopter, 1 uçak ve 10 arazöz sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık yarım hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.