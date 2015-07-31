Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Bunların inlerini, Kandil'i tamamen imha edeceğiz!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bıçak kemiğe dayandı anlayışıyla gereken operasyonu yapmaya karar verdiğini belirterek, "Bunların inlerini, Kandili' tamamen imha edeceğiz. PKK ve onun arkasındakiler silah bırakmadıkça, silahlarını gömmedikçe bu operasyonlar devam edecek" dedi.

Kütahya Belediye Kültür Sarayı’nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, IŞİD, PKK ve DHKP-C'nin birbirleriyle bağlantılı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Daha dün Salihli’deki Mehmet Uyar polis kardeşimizin şehadeti vesilesiyle cenazesine iştirak ettik. Bir hafta önce bir başka şehidimiz gelmişti. Bugün de ikindi namazında Çivril’de bir şehidimiz var. Dün 3 askerimiz, 1’i subay 2’si er asker kardeşimiz olmak üzere kahraman askerimizi şehit ettiler. Artık Türkiye Cumhuriyeti bıçak kemiğe dayandı anlayışıyla gereken operasyonu yapmaya karar verdi. Bunların inlerini, Kandili tamamen imha edeceğiz. PKK ve onun arkasındakiler silah bırakmadıkça, silahlarını gömmedikçe bu operasyonlar devam edecek. Hepimiz şahadet şerbeti içmeye hazırız."

'Son teröriste kadar bu mücadelemiz sürecektir, geri dönüş yok'

"Üçlü bir tezgah. DEAŞ denilen bir terör örgütü. Bunlar hain. Çünkü o kadar büyük zulüm yapıyorlar ki dikkat edin Müslümanları öldürüyorlar. Allah Allah deyip Müslümanları öldürüyorlar böyle bir anlayış olur mu? Tamamen üst akıla hizmet ediyorlar. Onu harekete geçirdiler. Sınırda bir askerimizi şehit ettiler. Arkasından Suruç hadisesi. PKK bu sefer başladı. Askerin yolunu kesmeye başladı. Zaten daha önce de çok sayıda yol kesme adam kaçırma gibi faaliyetleri vardı. Silahları da bırakmadılar. PKK harekete geçti bir de şehirlerde DHKP-C terör örgütü harekete geçti. Aynı anda Türkiye’nin önünü kesmek isteyen üç tane terör şebekesi harekete geçirtildi. Ama biz de aynı anda üç hedefe gereken müdahaleyi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Aynı anda bütün terör örgütlerinin inlerini kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimizle hoplattık. Artık milletimiz huzur istiyor. Son teröriste kadar bu mücadelemiz sürecektir. Geri dönüş yok. Bunu da böyle bilin, bütün dünya böyle bilsin."

"Terör örgütü saldırılara neden başladı? Dediler ki şu anda geçici bir hükümet var. Hükümet geçici olduğu için şu anda hareketlerimizi, saldırılarımızı yapalım. Hükümet geçici olduğu için cevap veremez. Ama hükümet dimdik ayakta. Son saate kadar, son saniyeye kadar ayakta. Ne gerekiyorsa yapacağız. Koalisyon hükümeti kurulacak ya da seçim olacak diye bakmadık. Yatırımlara hizmetlere devam ediyoruz."