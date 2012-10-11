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Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Q7 defteri Beşiktaş için kapandı

NTV Spor'a konuk olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Quaresma konusuna son noktayı koydu

11 Ekim 2012 01:33

Ouaresma gidecek mi kalacak mı sorusuna cevap en yetkili ağızdan geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Quaresma defteri Beşiktaş için kapanmıştır" dedi.

NTV Spor'a konuk olan ve Quaresma'nın takımdaki en fazla kazanan oyuncu olduğunu hatırlatan Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Quaresma'nın onda biri ücret alıp da parasını alamayan oyuncular var. Veli Kavlak gibi... Onların parasını veremezken bir başkası alırsa bir takım olamazsınız.

Quaresma'ya 'bu ücretleri ödeyemeyeceğimizi ve isterse başka kulübe gidebileceğini' söyledik. Kabul etmedi.

Bir süre sonra oynamak istediğini söyledi ve ücretini 3 milyon Euro'ya indirdi. Ama biz istediğimiz düzeyde olmadığını söyledik. Ancak daha sonradan 3 milyon Euro'ya 'evet' dedik.

Buna rağmen Quaresma, yeniden 3 milyon 750 bin Euro istedi. İşte bu noktada artık Quaresma defteri kapanmıştır. Beşiktaş'ın bazı değerleri var. Prensip prensiptir."

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