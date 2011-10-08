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Orman muhafaza memurlarına silahlı saldırı AMASRA (A.A)

08 Ekim 2011 17:44

-Orman muhafaza memurlarına silahlı saldırı AMASRA (A.A) - 08.10.2011 - Bartın'ın Amasra ilçesinde, tarlada anız yakılmaması ve ormandan izinsiz kestane toplanmaması konusunda uyarıda bulundukları köy sakininin tabancayla ateş ettiği orman muhafaza memuru öldü, mesai arkadaşı da yaralandı. Saraydüzü köyündeki ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında Soğanbostanı mevkisinde duman fark eden orman muhafaza memurları Satılmış Usta (46), Bahattin Ünal (41), İbrahim Buğday ve Hasan Muzaffer alev gördükleri bölgeye gitti. Memurlar Buğday ve Muzaffer, tarladaki ateşe söndürürken Usta ve Ünal da ormanlık alanın içerisinde kestane toplayan Niyazi Ö. (61) ve kardeşi Davut Ö. ile yakınlarının yanına giderek anızı yaktıkları şüphesiyle uyarıda bulundu. Ormanda olası yangına yol açacak alanlarda anız yakılmasının cezai işlem gerektirdiğini, kestane toplamının da izne tabi olduğunu belirten memurlar ile Niyazi Ö. arasında tartışma çıktı. Tarladaki anızı kendilerinin yakmadığını iddia eden Niyazi Ö, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla muhafaza memurlarına ateş ederek Satılmış Usta'yı öldürdü, Bahattin Ünal'ı da ağır yaraladı. Ünal, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı, zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muhafaza memurlarından İbrahim Buğday, silah sesini duymaları üzerine mesai arkadaşı Muzaffer ile birlikte ormanlık alan gittiklerini belirterek, ''Karşılaştığımız Niyazi Ö. 'arkadaşınızı öldürdüm sıra sizde' dedi. Biz de onu sakinleştirmeye çalıştık. Bize ateş etmedi. Belki de mermisi bitmişti'' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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