Orman Müdürlüğü'nün yangın söndürme uçağı ihalesine THK katılamıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 5 adet yangın söndürme uçağı kiralamak için ihale düzenledi. Türk Hava Kurumu uçakları, 100 litre az su taşıyabildiği için ihaleye katılamadı. İhalede kiralanacak uçaklara günlük bir buçuk saat uçuş garantisi verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü 9 Mart’ta beş adet yangın söndürme uçağı kiralamak için ihale düzenledi. İhalenin teklif değerlendirme aşamasının devam ettiği belirtilirken ihale kapsamında kiralanacak üç uçağın 10 ton su taşıma kapasiteli iki uçağın ise 5 ton su taşıma kapasiteli olması gerektiği belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Orman Genel Müdülüğü’nün yayımladığı ihale dokümanında, uçakların 1 Haziran ile 1 Ekim 2021 tarihleri arasında kullanılmak üzere kiralanacağı ve her bir uçak için günlük 1 saat 30 dakikalık uçuş garantisi verildiği belirtildi. Her bir uçak için kiralama süresini kapsayan 1 Haziran ile 1 Ekim 2021 (153 gün) tarihleri arasında da toplam 229 saat 30 dakikalık uçuş garantisi verildiği ifade edildi.

THK'nin uçakları 3 yıldır ihale dışı

Orman Genel Müdürlüğü, 1985 yılından 2019 yılına kadar çok sayıda orman yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'nu üç yıldır yangın söndürme uçağı kiralama ihalelerinde devre dışı bırakıyor. THK’nin yangın söndürme uçakları 4 bin 900 litre kapasiteli olduğu için yeni yangın söndürme uçağı ihalelerindeki 5 bin litre şartını sağlayamıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, 29 Ocak tarihinde de yine beş yangın söndürme uçağı kiralamak için ihale düzenledi. İhalenin, "10 ton kapasiteli üç uçak için aşırı yüksek teklif geldiği, 5 ton kapasiteli iki uçak için hiç teklif verilmediği” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği açıklandı.