Orman işçisi tartıştığı arkadaşını bıçakladı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya)(DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde iki orman işçisi arasında çıkan tartışma kanlı sona erdi. Karnından bıçakla ağır yaralanan Mustafa Özbudan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Olay, Mesuriye Mahallesi Kıranyurt Yaylası\'nda gece yarısı meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Ayhan G.(49) ile Mustafa Özbudan (48) sohbet ederken çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ayhan G. eline geçirdiği bıçakla Mustafa Özbudan’ı karın bölgesinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Özbudan, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Şüpheli Ayhan G. olay sonrası jandarmayı arayıp arkadaşını bıçakladığını teslim olacağını söyledi. Karnından yaralanan Mustafa Özbudan olay yerine gelen 112 ambulansı ile önce Pamukova İlçe Hastanesi\'ne daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Jandarma şüpheli Mustafa G.\'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.