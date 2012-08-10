Orman Genel Müdürü, Yaşar Kemal'i rahmetli etti, AA da görmedi!

Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, AA'ya verdiği demeçte, basını orman yangınları konusunda daha sorumlu davranmaya davet ederken, "Rahmetli Yaşar Kemal'in 1953 yılında, o dönemlerde Türkiye'de çıkan yangınların nedenlerini bulmak için 53 gün boyunca yangın çıkan bölgelerde yaşadığını" belirtti. AA'da bu hatayı herhangi bir düzeltme yapmadan basına böyle servis etti.

İşte o röportaj:

Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, ”Helikopterin düştüğü Otmanlar bölgesinde istatistiki verilere göre bugüne kadar bine yakın orman yangını çıkmış” dedi.

Kurtulmuşlu, Köyceğiz’in Otmanlar köyü yakınındaki Eğridere mevkisinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonrasında, bölgede havadan inceleme yaptıktan sonra Ula’da helikopter pistine geldi.

Helikopter pistinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurtulmuşlu, helikopterin düştüğü bölgede çıkan orman yangınının sebebinin mutlaka bulunması gerektiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin bulunması için ilgililere talimat verdiğini anlatan Kurtulmuşlu, ”Yangının çıktığı Otmanlar bölgesinde birkaç kendini bilmez insan var. O bölgede yıllardır yangın çıkartmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Bu yangını insanlar çıkarmış” dedi.

Türkiye’deki yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu, bunların mutlaka önlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, ”Yangını çıkartan insanların yangınla elde etmek istediği şeye baksanız, bir incir çekirdeğini doldurmayacak basit menfaatler. Vatandaş onu bizden istese biz onu yaparız. Bu yangını çıkartanların bulunması için jandarma ve savcılığın gereğini yapacağına inanıyorum. Helikopterin düştüğü Otmanlar bölgesinde istatistiki verilere göre bugüne kadar bine yakın orman yangını çıkmış” diye konuştu.

Kurtulmuşlu, helikopterin enkazının kaldırılmasının ayrı bir uzmanlık konusu olduğuna işaret ederek, ”Helikopterin enkazı ’kaza kırım’ dediğimiz bilirkişi çalışması sonrasında kaldırılacak. Enkazda sivil havacılık yetkilileri de çalışma yapacaklar. Olayda yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nda. DNA ve kimlik tespiti işlemleri biterse bugün öğleden sonra düzenlenecek törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilecek” diye konuştu.

Helikopterin alçaktan uçtuğu iddiası

Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, olayı gören işçilerin düşen helikopterin alçaktan uçtuğu, bu konuda yer ekiplerince helikopterin uyarıldığı yönündeki iddialar ile ilgili olarak, şunları söyledi: ”Düşen helikopterin pilotları bu yörede 3 yıldır görev yapıyorlar. Kazada yaşamını yitiren pilotlar bana göre birer kahraman. Onlar, dünyanın farklı bir ülkesinden gelip bir ağacın bile yanmaması için hayatlarını feda eden insanlar. Bu olayın biraz da cesaretten olduğunu düşüyorum. Dün biz de o bölgede helikopterle uçtuk. Bunlar uzun yıllardır helikopter kullanan insanlar. Yangına müdahale ederken isabetli atış yapabilmek için mecburen alçaktan uçuyorlar. Yangın söndürme helikopteri pilotları, attıkları suyun yanan bölgeye isabet etmesi için, ’Görerek alçaktan uçuş’ dedikleri olayı prensip haline getirmişler. Düşen helikopter, dünyanın en kuvvetli helikopterlerinden birisi. Farklı manevra kabiliyetlerine sahip bir helikopter.”

'Orman yangınları ile mücadelede yüzden fazla şehit verdik'

Orman Genel Müdürlüğü orman yangınları ile mücadelede bugüne kadar yüzden fazla şehit verdi” diyen Kurtulmuşlu, şunları kaydetti: ”Köyceğiz’de şehit olan arkadaşlarımızla şehit sayımız yüzün üzerine çıktı. Bunlar yangın ve görev şehitleri. Yangınla mücadele çalışmalarına katılan Rus pilotlar da yaşamını yitirdi. Bölgemizdeki yangınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye doğru yola çıkan bir Rus helikopteri de Romanya’da düştü. Onları ve geçmiş yıllarda bu uğurda yaşamını yitiren tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bildiğim kadarı ile bugüne kadar 6 Rus pilot Türkiye’de yaşamını yitirdi.”ü

Orman yangınları

Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle Hatay, İzmir ve Bodrum’daki yangınlılara dikkat çeken Kurtulmuşlu, orman yangınlarının çıkış saati, yeri ve farklı özelliklerini incelediklerini söyledi.

Bazı yangınlarda kasıt olduğunu vurgulayan Kurtulmuşlu, ”İzmir ve Bodrum yangınlarında kasıt olduğunu tespit ettik. Bu kasıt terör amaçlı değil. Bu yangınlar basit bir menfaati elde etmek kastıyla çıkartılmış yangınlar. Basınımız bu konunun üzerine gitmeli” dedi.

Rahmetli Yaşar Kemal’in 1953 yılında, o dönemlerde Türkiye’de çıkan yangınların nedenlerini bulmak için 53 gün boyunca yangın çıkan bölgelerde yaşadığını belirten Kurtulmuşlu, "Yangınların çok adi, basit nedenlerle çıkartıldığını tespit etmiş. Yazar, ’Orman Yangınlarında 50 Gün’ adlı eserinde bunları anlatmış. Yüzlerce basit nedenle yangın çıkartıldığını ifade etmiş” diye konuştu.

Kurtulmuşlu, açıklamalarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın’la birlikte helikopterle İzmir’e hareket etti.