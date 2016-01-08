Orman Genel Müdürlüğü yerine PKK yazısı

Manisa'da kimliği belirsiz kişiler Salihli'de Orman Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olan (OGM) yazısını PKK ile değiştirdi. Yazı kaldırılırken tepeye Türk bayrağı asıldı.

Salihli Orman İşletme Şefliği tarafından orman yangınlarına karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla geçen yıl, Kurşunlu Kaplıcaları Mevkisi'ndeki dağlık alana taşlarla, 33 metre genişliğinde OGM yazısı yazıldı. Uzak çevreden rahatlıkla okunabilen yazı, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilerek 'PKK' yazısıyla değiştirildi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından yazıyı oluşturan taşlar kaldırıldı. Tepeye Türk bayrağı asıldı. Olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.