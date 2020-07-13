Orman Genel Müdürlüğü'nde tayin dalgası: 213 orman mühendisi ve işletme şefinin görev yeri değişti

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Personel Daire Başkanlığı, daha üç ay önce görev yerine atanan 213 orman mühendisi ve işletme şefinin tayin emrini yayımladı.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “İşletme şefliklerinin atamalarındaki temel ilke ‘sürdürülebilirlik’ ilkesidir. Üç ay önce rotasyon kapsamında yeni atandıkları yerden tekrar tayin edilen personele yapılanlar yasal olmadığı gibi gayri insanidir. Özellikle orman yangınlarının başladığı mevsim olan bu dönemde, işletme şefliklerinde yapılan görev değişiklikleri kurum faaliyetlerini zarara uğratacaktır” dedi.

OGM Personel Daire Başkanlığı’nın, 8 Temmuz tarihli “Münhal Şefliklere Atama Talepleri” konulu yazısında, genel müdürlüğün merkez kayıtlarının incelendiği ve bazı bölge müdürlüklerinde halen “münhal şefliklerin kayıtlarının bulunduğu” belirtildi.

Bir ilde birden fazla faaliyet gösteren ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliğinin il merkezlerinde olacak şekilde planlama yapılacağı kaydedilen yazının ekli listesinde belirtilen 213 orman mühendisi, işletme şefi ile ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliğinde çalışan 34 personel de “tercih yapacak personel” olarak gösterildi.

Yazının ekleri arasında da “tercih edilecek yerler” liste olarak verildi. Listelerde adı bulunan personelin tercih yapmasının zorunluluğu olduğu, tercih yapmayanların ise re’sen atanacağı belirtildi. Tercih sonrasında ilana çıkılan birimlerde boşluk kalması halinde, listede ismi bulunup tercih yapmayan ve tercihine yerleşemeyen personelin atama işlemi de re’sen gerçekleştirilecek.