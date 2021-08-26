Orman Genel Müdürlüğü, dün çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu

Orman Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos'ta çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü, dün çıkan 7 orman yangınının saat 20.00 itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Kahramanlarımız, ormanlarımızı alevlerden korumak için gece gündüz demeden çalışıyor. Onların emeğinin karşılık bulabilmesi için lütfen ormanda ateş yakma, izmarit atma ve çöpünü bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık."