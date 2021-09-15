Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 13 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, bugün Muğla, Balıkesir, Adana'da çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım! Orman yangınlarının yüzde 90’nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı” denildi.