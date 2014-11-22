Orman: Benim sporcum zeki, çevik ve ahlaklıdır

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gazetecilerin, “Tolga ve Cenk, Volkan gibi sahayı terk etse tavrınız nasıl olur” sorusuna, “Benim sporcum zeki, çevik ve ahlaklıdır. Bu sözden başkalarınınki bunun tersidir manası çıkmasın. Oyuncularım hiçbir camiaya karşı eylem içinde bulunmaz. Rakip taraftarlar tarafından alkışlanır” dedi.

Vodafone Arena’da gerçekleştirilen Vodafone KaraKartal projesinin ardından konuşan Orman, “Türkiye’nin herhangi bir stadında tepki aldığımı gördünüz mü? Başkan olduğumda en büyük sorun Bursaspor ile olandı. Bursa ile ilişkilerin ne kadar iyiye gittiği, ne kadar samimi ilişkilerin olduğu ortada” diye konuştu.

‘Hakem görmese de penaltı veriyor’

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, Beşiktaş’ın bazı maçlarda haklarının yendiğini söyleyen Başkan Orman, “Fenerbahçe maçında altıncı çizgi hakemin görmediği benim oyuncum güreş müsabakasında olur gibi yere indiriliyor, görmüyor. Aynı çizgi hakemi yine Fenerbahçe maçında hakemin görmediği pozisyonu durdurup penaltı veriyor” ifadesini kullandı.

Divan Kurulu’ndaki eleştirilerde hep aynı üç beş kişinin konuştuğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye Kupası maçları için stat arayışını sürdürüyoruz. Gebze, İzmit, Sakarya ve Bolu’daki statlara baktık. Ligdeki Trabzonspor maçını Konya’da oynama ihtimalimiz var. Anadolu’da daha çok maç oynamak istiyoruz. Kasımpaşa maçı için 4 bin civarında bilet satılmış. Başakşehir Stadı’ndan dört bin bilet satılmış. Bütün arzumuz takım oynarken taraftarı arkasına almış olması."

Kulüp Arena’ya taşınacak

Vodafone Arena’nın bitmesinin ardından kulübü buraya taşıyacaklarını ifade eden Fikret Orman, Akaretler’de boşaltacakları bölümleri kiraya vereceklerini ve böylece 1,5 milyon dolar civarında gelir elde edeceklerini söyledi.

Vodafone KaraKartal

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone portföyünden diledikleri bir programı seçip, aylık ödeyecekleri ek bir ücretle Vodafone KaraKartal’a katılabilecek. Ek ücret aylık 1 ila 5 TL arasında değişiyor.

Arena yükseliyor

Siyah beyazlıların heyecanla tamamlanmasını beklediği yeni mabedleri Vodafone Arena’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Orman, şampiyonluğu yeni statta kutlamak istediklerini söyledi.

Şan Ökten’e 10 bin kişilik salon

Beşiktaş Yönetimi, Fulya’da çalışan alt yapı oyuncuları için de Göktürk’te yeni bir tesis yapmayı planlıyor.

Fikret Orman, stat inşaatı tamamlandıktan sonra bu kez 10 bin kişilik basketbol salonu yapacaklarını açıkladı. Yönetim, bu projeyi hayata geçirmek için 2 alternatif üzerinde duruyor.

B planı ise Akatlar

A planı salonun altyapı takımlarının bulunduğu Fulya’daki Şan Ökten Tesisleri arazisinde yapılması. Alt yapı içinse Göktürk’te bir arazi alınması ve 4-5 idman sahası da olan tesis yapılması hedefleniyor. B planı ise yeni salonun mevcut salonun bulunduğu Akatlar’da yapılması. Ancak bunun için de salonun çevresinde kulübe ait olan ama yap-işlet-devret modeliyle kiralanan bölümlerin boşaltılması gerekecek.

Erkan Avseren’in acı günü

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve eski alt yapı sorumlularından Erkan Avseren’in önceki gün 75 yaşında vefat eden babası Yusuf Avseren, dün Alibeyköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yusuf Avseren bir süredir böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Atiba’lı Kartal’ın paşa hazırlığı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta dün basına kapalı idmanda Kanada Milli Takımı’ndan dönen Atiba da takımla birlikte çalıştı.

Siyah beyazlıların kondisyon ve taktik çalıştığı antrenmanına, ameliyat edilen Uğur Boral’la, sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan Sivok, Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı’nın katılmadığı duyuruldu. Beşiktaş, pazar günkü maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.