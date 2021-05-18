Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı ihalesine THK yine katılamadı; Rus uçaklarına günlük 350 bin lira ödenecek!

Orman Bakanlığı yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi açtı. Türk Hava Kurumu'nun (THK) bakımı yapılmış uçuşa hazır 5 uçağı bu yıl da ihaleye sokulmadı. İhaleye 4 firma katılırken, ihale en pahalı teklifi sunan firmaya verildi. THK’nın uçaklarını hangarda çürüten Türkiye, 3 Rus uçağına günlük 1.3 milyon lira, 153 gün için toplam 203 milyon lira ödeyecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Orman Bakanlığı, yaz döneminde yaşanacak orman yangınlarıyla mücadele için 5 amfibik uçak kiralamak üzere ilk ihaleyi 29 Ocak'ta düzenledi ancak çok yüksek teklifler geldiği gerekçesiyle iptal etti.

İhale sonuçları saklanıyor iddiası

9 Mart'ta ihale yenilendi ancak aradan geçen iki buçuk aya rağmen sonucu açıklanmadı, Kamu İhale Kurumu’na bildirilmedi, hâlâ kamuoyundan saklanıyor.

İhalenin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le incelediği, Bakan Bekir Pakdemirli'nin test ettiği Beriyev-200 tipi Rus uçaklarını getirecek firmaya verildiği ortaya çıktı.

İhaleye 4 firma ve ortaklık katıldı ancak anlaşılmaz şekilde en pahalı teklifi veren ihaleyi aldı. İhale Türk Hava Kurumu ile CMC iş ortaklığına verildi. Ortaklığın getireceği 3 uçağa, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki 153 gün için toplam 203 milyon TL ödeme yapılacak.

Günlük kira bedeli 442 bin TL!

Geçtiğimiz yıl aynı firmadan kiralanan Beriyev 200 tipi aynı 2 uçağa 120 gün için 84 milyon TL kira ödenmişti. Her bir uçağın günlük kiralama bedeli 350 bin lirayı aşıyordu.

Bu yıl ise kiralanan 3 uçağa 153 gün için 203 milyon 107 bin lira ödenecek. Her bir uçak için kiralama maliyeti 67.7 milyon lira olacak. Yani günlük kira bedeli bir yılda 350 bin liradan 442 bin TL'ye çıktı. Fark yüzde 26'yı buldu. Her bir uçak için yaklaşık maliyet 59.2 milyon TL olarak belirlenmişti.

THK uçakları ihalelere katılamıyor

Yaklaşık 30 yıl orman yangınlarıyla başarıyla mücadele eden THK, iki yıldır kendi uçaklarıyla ihalelere katılamıyor. THK’nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli ancak iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı konuluyor.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçakların hazır olmadığına ilişkin iddiaları, bizzat THK’nın başına kayyum olarak atanan AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı tarafından yalanlanmıştı.