Orman Bakanı Eroğlu: Yassıada'da ağaç kesimi fotoğrafını ben görmedim ama sahtedir

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yassıada'nın imara açılmasından sonra basına yansıyan ve adadaki ağaçların kesildiğini gösterdiği belirtilen fotoğrafın sahte olduğunu öne sürdü. Eroğlu, fotoğraf için "Ben görmedim şu anda ama sahtedir. Orada maden sahası filan yok kardeşim. Ben Yassıada'yı bilmez miyim? İstanbul'da yaşadım. İSKİ Genel Müdürlüğü yaptım. Orada orman filan yok. Ağaç yok kardeşim" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'ndan Resul Cengiz'in haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'yla Denizli'de açılış yapmaya giden Eroğlu'nun Yassıada'daki ağaç kesimiyle ilgili söyledikleri şöyle:

"Ben görmedim şu anda ama sahtedir. Orada maden sahası filan yok kardeşim. Ben Yassıada'yı bilmez miyim? İstanbul'da yaşadım. İSKİ Genel Müdürlüğü yaptım. Orada orman filan yok. Ağaç yok kardeşim. Benim bildiğim kadarıyla. Ben projeyle ilgili bir şey demiyorum. İncelemedim. Ama ben ağaçla ilgili kısmını söylüyorum. Yassıada'da da bizim orman alanımız yok. Çıplak bir kaya. Aydın'da soran da kasıtlı sorduğu için ben dedim, bir basın mensubu olarak, şuradaki muhteşem şeylerin içinde, tarihi caminin hemen karşısında, muhteşem bir yeşillik vardı. Her ay gider oraya girerdik. Orayı tamamen Aydın Büyükşehir Belediyesi, tamamen büyüyen ağaçları kesti. Şu anda orası bir beton yığını haline geldi. Bunu gördün mü diye söyledim. Bunu yazmıyor. Ben 'bir ağaç kesilirse beş ağaç dikeriz' demişim. Onu yazıyor. Kasıtlı davranmayalım. Tabii size demiyorum. Mutfaktakiler var ya onlar işi değiştiriyorlar."