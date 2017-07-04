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Orman Bakanı: Tüm yangınlar kontrol altına alındı

"Vatandaş çöpleri yakıyor, rüzgarla birlikte ormanlara sıçrıyor"

04 Temmuz 2017 13:56

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Eroğlu, yurt genelindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

30 Haziran'da 30 yangın

"Şu ana kadar tüm orman yangınları kontrol altına alındı. Biz sadece orman yangınlarına müdahale etmiyoruz. 3 günde çıkan yangın sayısı çok fazla. Ama bu arada maalesef bizimle alakası olmayan ziraat yangınları oluyor. Onlara da müdahale ediyoruz. Vatandaş çöpleri yakıyor, rüzgarla birlikte ormanlara sıçrıyor. 30 Haziran'da 30 tane yangın çıktı. 1 Temmuz'da 19 yangın çıktı.

Ziraat yangını bazen orman yangını gibi gösteriliyor. Onların bizimle alakası yok biz sadece insani maksatla müdahale ediyoruz.

Yanan alanları ağaçlandırıyoruz

Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz ve bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Ben birkaç defa geçen yıllarda helikopterle geçmiş yıllarda İzmir'de yanan alanları gösterdim. Ve onlar yeniden orman oldu. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor. Pek çok ülkede azalırken Türkiye'de artıyor."

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