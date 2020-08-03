Orman Bakanı Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını 22 saatte kontrol altına alabildik; bir kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde Çile Mahallesi yakınlarında başlayan yangının 22 saatin sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, olayla ilgili 1 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

"Yangınlarla ilgili buradayız. Menderes Çile Köyü'nde başlayan yangınla ilgili dün 13.24'te çıkan yangına 10 dk içerisinde müdahale başladı" diyen Pakdemirli, "Bazen iletişim kazaları olabiliyor. Geç saatlerde çıkan bir sitenin yandığına dair haber doğru değil. Burada zarar gören sadece bir sitenin hidrofor kulübesi. Onun dışında hiçbir yerleşim yeri, hiçbir insanımız zarar görmedi. Son zamanda çok yakın bir zamanda Yunanistan'da olan yangınlarda 94 kişi hayatını kaybetti. Yangın bir savaş. Türkiye'de güçlü orman teşkilatımızla bu ve buna benzer kayıpları uzun süredir yaşamıyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor" diyen Pakdemirli, resmi rakamlar olmamakla birlikte tahminen 300-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini ifade etti. Öte yandan Bakan, olayla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Manisa'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Manisa'daki yangınla alakalı olarak da devrilen bir arazözün olduğunu ve 3 kişinin yaralandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Hastanede tedavielri devam ediyor. Taburcu olmuş olabilirler. Bu yangınların bu kadar sık olması bize bazı tedbirlerin tekrar alınması, bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanımızla dün telefonla görüştük. Bu konuyu tekrar gözden geçireceğiz" dedi.

"Çatalca ve Kemalpaşa'daki yangınlar sabotaj olabilir"

Dün başlayan Çatalca'da ve Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı da konuşan Bakan Pakdemirli, "Tabii bunlar kesin değil ama orman teşkilatımızın bunların sabotaj olması ihtimaline karşı düşünceleri var. Araştırıyoruz ve bazı aksiyonlar alınmış durumda" ifadelerini kaydetti.