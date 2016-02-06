Orman Bakanı Eroğlu: Ben ağaç kestiklerini falan duymadım, bir ağaç kesilirse 20 ağaç dikeriz

Aydın'da bir açılışa katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Yassıada'da kesilen ağaçlarla ilgili bir soruya "Ben kestiklerini falan duymadım ama bir ağaç kesilirse, 20 ağaç dikeriz. Bunun sözünü veriyorum" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Aydın'da açılışa katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gazetecilerin Yassıada’da devam eden 'Demokrasi Adası' çalışmaları sırasında ağaçların kesildiği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: "Aydın’da bir şehir ormanı katledildi, ona sesinizi çıkarmıyorsunuz. Bakın biz İstanbul’u dünyanın kongre merkezi geline getirmek istiyoruz. Orası bir kongre merkezi olacak, gerçekten de ihtiyaç var. İstanbul’a eskiden kimse gelmiyordu. Haliç’in kokusundan, susuzluktan kimse gelmiyordu ama şu an İstanbul, dünyada görülmesi arzulanan ilk beş yer arasına girdi.Ben orada ağaç kestiklerini falan duymadım ama bir ağaç keserlerse, 20 ağaç dikeriz. Bunun sözünü veriyorum. 18 milyon fidan dikerek, İstanbul’u yemyeşil yaptık. Biz de bir ağaç kesmişsek, yerine 5 ağaç dikme mecburiyeti var. Eski ve yeni fotoğraflara bir bakın. Merak etmeyin, bizde rant falan yok. Rant olsaydı, zaten bunlar yapılamazdı. Bakın bunu net olarak söylüyorum, rant eski Türkiye’de vardı. Eski Türkiye’de faiz lobisinin rantı vardı. Toplanan vergilerin yüzde 86’sı faiz olarak ödeniyordu. Yılda 60 milyar lira faiz lobisine gidiyordu. İhale lobisi ve ilaç lobisinin rantlarını kestik. Şimdi rant değil, hizmet var. Bizde rant yoktur."