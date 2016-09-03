Orman Bakanı: Cizre'ye 5 milyar liralık yatırım yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, operasyonlar sırasında yıkılan Şırnak’ın Cizre ilçesi için "Orman Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yatırımları ile bu bölgeye 5 milyar liralık yatırım yapılacak" dedi

Cizre ilçesi yakınlarında Dicle Barajını inşa edeceklerini dile getiren Eroğlu, bu barajın Cizre, İdil ve Nusaybin'deki ovalarda tüm toprakları sulayacağını, bu sayede bölgenin zenginleşeceğini söyledi.

"Orman Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yatırımları ile bu bölgeye 5 milyar liralık yatırım yapılacak" diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçinin cebine yılda 600 milyon lira ilave zirai gelir girecek. Biz bu nehri ıslah ediyoruz. Yapılacak çalışmalardan sonra burası güzel bir nehir yatağı haline gelecek. Etrafını da yeşillendireceğiz ve burası tamamen Cizre halkının çocukları ile gelip dinleneceği bir mesire alanı haline gelecek."