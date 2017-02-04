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Orman Bakanı: Bugüne kadar hiçbir ilde su kesilmedi, kesilse bıyığım olmazdı

"Bıyıklarımı askerde bile kesmedim"

04 Şubat 2017 22:35

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hiçbir ilde su kesilmediğini belirterek, “Kesilse zaten bıyığım olmazdı. ‘Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim’ demiştim” ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Veysel Eroğlu, Kastamonu’nun İsmailli köyünde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman bakımı ve üretim sahasında inceleme yaptı. Ağaç kesimi, soyulması ve taşınması işini yerinde gören Eroğlu, bindiği traktörle tomruk çekti.

"5 bin gelir getirici orman kuracağız"

5 bin orman köyüne 5 bin gelir getirici orman kurulacağını açıklayan Eroğlu, “Artık ormanlarda sadece çam, sedir dikmek yerine gelir getirici ceviz, badem dikmek suretiyle köylülerimizin hayat standardını yükseltmek hepimizin boynumuzun borcu. Bakımı orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıllığına orman köylüsüne ait olacak” şeklinde konuştu.

"Bıyıklarımı askerde bile kesmedim"

Yaptıkları işlerin çok görülmediğini savunan belirten Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

“Kıbrıs’a su getiririz. Asrın projesidir, ama denizin altından gittiği için onu kimse görmez. Dağda faaliyet yaparız, görülmez. Baraj yaparız, gölet yaparız görülmez. Ama Kastamonu’da su kesildiği zaman millet bizi hatırlar. Allah’a şükür şimdiye kadar hiçbir ilde de su kesilmedi. Kesilse zaten bıyığım olmazdı. ‘Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim’ demiştim. Allah’a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik, yerinde” dedi

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