Orman: 5 yıl çalışacağımız hocayla anlaşacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 5 sene birlikte çalışacakları bir hocayla anlaşmak istediklerini söyledi. Fernandes için Türkiye’den teklif almadıklarını belirten Orman, “İyi bir teklif gelirse gönderebiliriz” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, CNBC-e’de yayınlanan Finans Cafe programına konuk oldu.

Fikret Orman, şunları söyledi:

“Bizim dönemimizle öze dönüş, yeniden yapılanma devri başlayacak. Her yerde yavaş yavaş revizyona başladık. Ben sihirbaz değilim. Bazı masraflarımızı kısacağız, gelir kaynakları yaratacağız. 10 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurulumuz olacak. İpotek satışıyla ilgili bir durum yok, hisse satışını da düşünmüyoruz. Daha çok bütçesel şeyler yapacağız. Beşiktaş’ın gideri gelirinden fazla, son 8 yıldır zarar ediyoruz. Bize göre fahiş olan futbolcu ücretlerini ödemeyeceğiz. Bizim bütçemize uymalarına çalışıyoruz. Fernandes çok önemli bir futbolcu. Kendisiyle görüşme yapmadık, iyi bir teklif gelmezse göndermeyi düşünmüyorum. Benim kapımı kimse daha çalmadı. Ancak yurtdışından teklifler var.

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Beşiktaş’ı yeniden yapılandırıyoruz. 5 sene beraber çalışacağımız bir hocayla çalışacağız. Tayfur Havutçu çok iyi bir insan, her şeyiyle dört dörtlük. Tayfur Hoca’yla ilgili daha net bir kararımız yok. Tayfur, Beşiktaş’ın evladıdır. Beşiktaş’ın menfaati neyse o da, biz de onu gerçekleştiririz. Ama profesyonel bakıyorum. Arkadaşlarımız çalışıyor. Alman da olabilir, başka alternatifler üzerine de çalışılıyor.



'Kimse arkamdan 30 yıl beddua etmesin'



Kimsenin arkamdan 30 yıl beddua etmesini istemiyorum. İnönü Stadı’nı 40 sene kullanma hakkımız var. Stadın sıkıntısı var. Stadı çevreyi bozmayacak şekilde yeniden yapacağız. Herkesin onay vereceği bir stat yapacağız. İnönü Stadı yıkılınca başka bir statta oynayacağız, alternatiflerden biri de Türk Telekom Arena Stadı. Beşiktaş takımı her yerde oynar. Yetiştiremezsek İnönü Stadı’nda da oynayabiliriz. Aslantepe ve diğer statlar için başvuru yapmadık. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş’ı her yerde destekler.

En kısa sürede yeni bir stat yapmak istiyoruz. Stat geliri konusunda rakiplerimizin gerisinde kaldık, aramızda uçurum oluştu. Bizim stat gelirimiz 15 milyon dolar rakiplerimizin ise 55 milyon dolara ulaştı. Beşiktaş taraftarları en önemli gelir kaynağımız olacak.

UEFA kriterlerine uygun bir stat yapacağız. UEFA finalinin de oynanabileceği bir stat olacak. Stadın ismine daha sonra karar vereceğiz.



'Avrupa kupaları için sorun olmaz'



Beşiktaş’ın çok ağır problemleri var ama altından kalkacağız. Her şeyden önce paraya, bütçeye ihtiyacımız var. Geçmişten gelen borçlarımız var.

Beşiktaş vergi barışı anlaşmaları yaptı, taksitlerini ödüyor. Yargıya intikal etmiş bir konu, dava devam ediyor.

Avrupa Kupaları için bir sorun çıkmayacağını sanıyorum. Beşiktaş’ın her taraftan temiz kağıdı alması lazım ama zorlanıyoruz. B senaryomuz yok, bir tek A senaryosu yapıyoruz.



'Tuncay Özilhan'dan destek istedim'



Tuncay Özilhan’dan Beşiktaş için destek istedim ama basketbolla alakalı değil. ‘Kazan-kazan formülüyle ilgili neler yapabiliriz’ diye konuştuk. Tuncay Bey, Beşiktaşlıdır; bize destek olması kadar doğal bir şey yoktur. Önümüzdeki günlerde Rahmi Koç’la da görüşeceğim. Basketbol takımımız çok iyi gidiyor, başarılı bir hocamız var."