Orlando'yu Howard taşıdı

Sezonun ilk üç maçında yalnızca bir kez kazanabilen alan Orlando Magic, ikinci galibiyetini Chicago Bulls karşısında aldı. Orlando evinde Chicago'yu 96-93 ile geçerken, takımın All-Star oyuncusu Dwight Howard 22 sayı - 15 ribaunt ve 5 blokla takımına galibiyeti getiren isim oldu.Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 39 dakika sahada kaldığı maçta, kullandığı 16 şutun yalnızca üçünde isabet bulmasına karşın, 10 sayı - 7 ribaunt ve 7 asistle takımına önemli katkı sağladı.