T24 LogoT24 Logo
Spor

Orlando'yu Howard taşıdı

Orlando Magic, Dwight Howard'ın 22 sayı - 15 ribauntla oynadığı maçta Chicago Bulls'u 96-93 mağlup etti.

04 Kasım 2008 02:00


Orlando Magic, Dwight Howard'ın 22 sayı - 15 ribauntla oynadığı maçta Chicago Bulls'u 96-93 mağlup etti.


Sezonun ilk üç maçında yalnızca bir kez kazanabilen alan Orlando Magic, ikinci galibiyetini Chicago Bulls karşısında aldı. Orlando evinde Chicago'yu 96-93 ile geçerken, takımın All-Star oyuncusu Dwight Howard 22 sayı - 15 ribaunt ve 5 blokla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu ise 39 dakika sahada kaldığı maçta, kullandığı 16 şutun yalnızca üçünde isabet bulmasına karşın, 10 sayı - 7 ribaunt ve 7 asistle takımına önemli katkı sağladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24