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Spor

Orlando'yu Howard sırtladı

Orlando Magic sahasında Charlotte Bobcats'i 107-102 yenerken, 45 sayıyla oynayan Dwight Howard, kariyer rekoru kırdı.

18 Şubat 2009 02:00


Orlando Magic sahasında Charlotte Bobcats'i 107-102 yenerken, 45 sayıyla oynayan Dwight Howard, kariyer rekoru kırdı. Magic'de Hidayet Türkoğlu da 13 sayı-7 asistle katkı yaptı.

All-Star arasının ardından NBA'e oynanan 10 maçla devam edilirken, Orlando Magic'in Charlotte Bobcats'i 107-102 yendiği maçta Dwight Howard geceye damgasını vurdu.

İki Güneydoğu takımını karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Magic, ilk yarısını 50-43 geride kapadığı maçı 95-95'lik sonuçla uzatmaya taşımayı başarırken, uzatmadaki 12-7'lik üstünlüğüyle salondan 107-102 galip ayrıldı.

All-Star pivot Dwight Howard, 46 dakika süre aldığı maçı 16/23 saha içi ve 13/18 serbest atış isabeti ile 45 sayı ile tamamlarken, istatistiklerine 19 ribaunt ve 8 blok ekledi. Howard bu performansıyla, All-Star maçının MVP'lerinden Shaquille O'Neal'in üst üste 18 maçlık 'double-double' rekorunu egale etmeyi başardı.

J.J. Redick'in maçı uzatmaya götüren üçlüğünden önce kritik bir savunma ribaundu alan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da 37 dakikada 3/13 saha içi isabetiyle 13 sayı-7 assit-5 ribauntla mücadele etti. Sezonu büyük bir ihtimalle kapatan Jameer Nelson'ın yokluğunda 3 kez kazanıp, 3 kez kaybeden Magic'de Rashard Lewis de 17 sayı-6 ribaunt-4 asistle katkı yaptı.

Son 8 maçta 6. yenilgisini alan Charlotte'da ise 6 oyuncunun çift hanelere ulaşması yeterli olmazken, en skorer isim 22 sayı-10 ribauntla oynayan Raymond Felton oldu.

KOBE SUSTU, GASOL KONUŞTU

Ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı Los Angeles Lakers da, Utah yenilgisinin ardından Atlanta galibiyetiyle dönüş yaptı.

İlk yarısını 45-36 önde kapadığı maçta seyircisi önünde rahat bir galibiyet alan Lakers'da 6 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, 12 sayı-13 ribaunt-10 asistle oynayan Pau Gasol kariyerinin üçüncü 'triple-double'ını yaptı.

Süper yıldız Kobe Bryant'ın 10 sayıyla sezonun en düşük performansını sergilediği karşılaşmada, ev sahibi adına en etkili isim ise 15 sayı-20 ribaunt-5 asist-2 top çalma ve 2 blokla oynayan Lamar Odom oldu.

Üst üste 3 maçlık deplasman galibiyeti serisi son bulan Atlanta'da ise All-Star oyuncu Joe Johnson 14 sayı-5 asist-3 ribauntla mücadele etti.

Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 100-91

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves: 111-103

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks: 86-92

New York Knicks - San Antonio Spurs: 112-107 (Uzatmada)

Oklahoma City - New Orleans Hornets: 98-100

Houston Rockets - New Jersey Nets: 114-88

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers: 140-100

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 117-99

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks: 96-83

Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 11 maçla devam edilecek.


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