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Spor

Orlando'ya LeBron çelmesi

Doğu Konferansı'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Cleveland evinde Orlando'yu 97-93 yendi.

18 Mart 2009 02:00

Doğu Konferansı'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Cleveland evinde Orlando'yu 97-93 yendi. LeBron James 43 sayıyla maça damgasını vuruken, Magic'de Hidayet 16 sayı kaydetti.

NBA'e oynanan 8 maçla devam edilirken, Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers ile Orlando Magic, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 53-50 Cleveland'ın üstünlüğüyle sona eren maçta, son periyotta rakibini 18 sayıda tutan ev sahibi ekip, salondan 97-93 galip ayrıldı.

Bitime 47 saniye kala 93-92 yenik durumda olan Cavaliers'da sahneye çıkan LeBron James, üst üste kaydettiği 5 sayıyla galibiyeti getirdi.

42 dakika sahada kalan süper yıldız, 15'i son çeyrekte olmak üzere 43 sayı atarken, istatistiklerine 12 ribaunt-8 asist ve 4 top çalma ekledi.

Üst üste 6. galibiyetini alan Cleveland'da Mo Williams 21 sayı-4 ribaunt-3 asist, Anderson Varejao da 12 sayı-7 ribauntla katkı yaptılar.

Rakibine bu sezon evindeki 2. yenilgisini yaşatma şansını son anda kaçıran Orlando'da ise milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 37 dakikada 16 sayı-7 asist-6 ribaunt-4 top kaybıyla oynadı.

Bu yenilgiyle rakibiyle arasındaki galibiyet farkı 5 maça çıkan konuk ekipte Rafer Alston, 23 sayıyla Magic'in en skorer ismi oldu.

UTAH 'DUR' DEDİ

Üç maçtır galibiyete hasret olan Utah Jazz, bu seriye Washington önünde son verdi.

Sahadan 103-88 galip ayrılan Utah'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti. 28. yaş gününde 15 sayı kaydeden Kyle Korver'ın yanısıra Jazz'da, milli basketbolcumuz Mehmet Okur 13 sayı-6 ribauntluk katkıda bulundu.

Son şampiyon Boston Celtics ile Batı'nın zirvesinde yer alan Los Angeles Lakers ise geceyi yenilgiyle kapadılar.

Celtics, Chicago'ya 127-121 mağlup olurken, Lakers ise Philadelphia'ya son saniyede boyun eğdi.

Andre Igoudala'nın üç sayılık basketine engel olamayan Kobe Bryant ve arkadaşları sahadan 94-93 mağlup ayrıldı.

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