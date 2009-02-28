Orlando'ya Detroit engeli



NBA'de Orlando Magic, Allen Iverson'ın forma giymediği maçta Detroit Pistons'a seyircisi önünde 93-85 mağlup oldu. Hidayet Türkoğlu, 13 sayı – 3 asist – 2 ribaunt – 2 top çalmayla oynadı.



Güneydoğu Grubu lideri Orlando Magic, son 8 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Detroit Pistons'ı evi Amway Arena'da ağırladı.



Allen Iverson'ın yokluğunda ilk 5'teki yerine geri dönen Richard Hamilton'ın 31 sayıyla yıldızlaştığı maçı Pistons, 93-85'lik skorla kazanmayı bildi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılamanın ilk 6 dakikalık bölümü 14-14 eşitlikle geçilirken, Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Magic, ilk çeyreği 24-20'lik skorla önde kapattı.



İkinci çeyreğe 7-2'lik seriyle giren konuk takım, skoru 27-26'ya getirerek öne geçti. Mickael Pietrus ve Rafer Alston'ın da skora katkı yapmasıyla birlikte yeniden öne geçmeyi başaran Magic, soyunma odasına da 51-43 üstünlükle gitti.



İkinci yarının ilk dakikalarında iki takım da skor üretmete zorlanırken,konuk takım Rodney Stuckey'nin üst üste kaydettiği basketlerle farkı eritti ve 57-55'lik skorla üstünlüğü ele geçirdi. Sert savunmayla rakibine sadece 14 sayı şansıtanıyan Pistons, son çeyreğe 6 sayılık avantajla başladı.



Son çeyreğe Hidayet Türkoğlu'nun sayılarıyla hızlı giren Magic, farkı 1 sayıya kadar indirdi. Richard Hamilton'ın hücumda ön plana çıkmasıyla birlikte farkı yeniden açmaya başlayan Pistons, sahadan da 93-85'lik skorla galip ayrıldı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 34 dakika görev yaptığı maçı 13 sayı ile tamamlarken, kullandığı 12 şutun 4'ünü sayıya çevirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabet kaydedemeyen yıldız oyuncu, istatistiklerine 3 asist – 2 ribaunt ve 2 top çalma ekledi.



Iverson'ın yokluğunda ilk 5'teki yerine geri dönen Richard Hamilton 31 sayı – 6 asist – 3 top çalmayla maçın en skorer ismi olurken, Rodney Stuckey de 22 sayı – 4 ribauntla skora önemli katkı yaptı. Tayshaun Prince ise, 17 sayı – 5 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Dwight Howard'ın 21 sayı – 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemk için yeterli olmazken, yeni transfer Rafer Alston da 14 sayı – 6 asist – 3 ribaunt – 3 top çalmayla karşılaşmayı noktaladı.



STEPHON MARBURY GERİ DÖNDÜ



Son şampiyon Boston Celtics, sahasında Indiana Pacers'ı 104-99 mağlup etti. 13 aydan daha uzun süredir sahalardan uzak kalan Stephon Marbury, Celtics formasıyla çıktığı ilk maçta 8 sayı – 2 asistle oynadı.



Bir önceki maçta Los Angeles Clippers'a mağlup olan Celtics, ligin zayıf takımlarından Indiana Pacers ile karşılaştı.



Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Celtics, ilk çeyreği 26-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte skor üretmekte zorlanan ev sahibi takım, savunmada da etkili olamayınca soyunma odasına 49-48 geride gitti.



Üçüncü çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, son şampiyon Celtics dördüncü çeyreğe 77-75 önde başladı. Son çeyreğe Ray Allen'ın üst üste kaydettiği basketlerle giren ev sahibi takım, üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı ve sahadan 104-99'luk skorla galip ayrıldı.



Ray Allen 30 sayı – 6 ribaunt – 3 asistlik performansıyla Celtics'i galibiyete taşırken, Glen Davis 18 sayı – 2 ribaunt – 2 asistle, Paul Pierce 16 sayı – 2 ribaunt – 2 asistle oynadı.



Konuk takımda ise T.J. Ford'un 23 sayı – 6 ribaunt – 4 asisti ile Troy Murphy'nin 20 sayı – 13 ribaunt – 3 asist ve 2 bloku galibiyet için yeterli olmadı.



O'NEAL'DAN 45 SAYI



Phoenix Suns'ın sahasında Toronto Raptors'ı 133-113 yendiği maçta tecrübeli pivot Shaqullie O'Neal, 45 sayı – 11 ribaunt – 3 top çalma ve 2 asistle double-double yaptı.



Phoenix Suns, Doğu Konferası takımlarından Toronto Raptors'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Suns 37-30 önde kapatırken, soyunma odasına da 68-67 üstün gitti.



İkinci yarıda tecrübeli yıldızı Shaquille O'Neal'ın pota altındaki etkili oyunu ile maça ağırlığını koyan Suns, üçüncü çeyreği 96-92 önde kapattı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı 133-113'lük skorla kazandı.



Steve Nash'in forma giymediği maçta kenardan gelen Luis Amundson 20 sayı – 10 ribaunt – 4 blokla O'Neal'a eşlik ederken, Matt Barnes da 18 sayı – 6 ribaunt – 6 asistle karşılaşmayı noktaladı.



Konuk ekipte yeni transfer Shawn Marion 27 sayı – 11 ribaunt – 3 top çalma – 2 asistle takımının skor yükünü çekerken, Andrea Bargnani 21 sayı – 6 ribauntla, Chris Bosh da 19 sayı – 10 ribaunt – 3 asistle mücadele etti.