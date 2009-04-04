Orlando’da kalmak istiyorum



Orlando Magic'in yıldız basketbolcusu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.



Geçtiğimiz sezon NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçilen Hidayet Türkoğlu, Florida Today gazetesine bazı açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, bu yıl üzerindeki savunma baskısının daha fazla olduğunu söylerken, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu da belirtti.



"Dikkat ederseniz her maçta rakibin en iyi savunmacısı beni tutuyor" diyen Türkoğlu "Geçtiğimiz sezon ikili oyunlarda birçok takımın canını yaktığım için bu sezon aynısını yapmama izin vermiyorlar. Üzerime ikili sıkıştırma geliyor ve daha yaratıcı olmak zorunda kalıyorum. Rakiplerin bana saygı duyması çok güzel. Artık Hido'yu durdurmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.



Sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında da konuşan Türkoğlu, "Yapacağım sözleşme benim hayatımın önemli bir parçası, bu yüzden hep aklımın bir köşesinde. Ancak şu anda onu düşünmüyorum. Zamanı gelince masaya oturacağız. Sözleşmenin miktarı benim ve ailemin geleceği için önemli." dedi.



30 yaşındaki yıldız forvet, ilk önceliğinin takımında kalmak olduğunu söylerken, Magic yönetiminden bir hamle beklediğini de sözlerine ekledi. "Orlando'da kalmayı çok isterim, ancak bu benim isteğimle olacak bir şey değil" diyen Türkoğlu "Eğer kulüp seni istemezse, senin düşüncenin çok bir önemi yok. Umarım Orlando kalmamı ister, yoksa kapılarını çalmaya devam edemem" dedi.