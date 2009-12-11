Orlando'da 'Jazz' akşamı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) oynanan 3 karşılaşmayla devam edilirken, milli basketbolcu Mehmet Okur'un 14 sayı attığı karşılaşmada Utah Jazz, Orlando Magic'i 120-111 yendi.



NBA'de gecenin önemli maçlarından biri olan Utah Jazz-Orlando Magic mücadelesinde ev sahibi Jazz, rakibini 120-111 mağlup etti. Milli basketbolcu Mehmet Okur, 22 dakika görev aldığı karşılaşmada, 14 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla ''double-double'' yaptı.



Ev sahibi ekipte 32 sayı kaydederek yıldızlaşan Deron Williams, takımının en skorer ismi olarak galibiyette büyük rol oynadı. Carlos Boozer 20, Ronnie Brewer 10, Wesley Matthews 8, yedekten gelen C.J. Miles 22 ve Paul Millsap da 14 sayı atarak, takımlarının galibiyetine büyük katkı yaptılar.



Konuk Orlando Magic'te ise yıldız basketbolcu Vince Carter'ın attığı 34 sayıyla maçın en skoreri olması takımının yenilgisini önleyemedi.



Magic'in bir diğer yıldız basketbolcusu Dwight Howard 18 sayı üretirken, Rashard Lewis 10, Jason Williams 2 sayı kaydetti. İlk beşte başlayan Mickael Pietrus ise hiç sayı atamadı.



Konuk ekipte yedekten gelen 6 oyuncu arasından 3'ünün çift basamaklı sayılara ulaşması da galibiyet için yeterli olmadı. Matt Barnes 17, Ryan Anderson 16, J.J. Redick 10 sayı üretti.



Energy Solutions Arena'da 18 bin 735 basketbolseverin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı ise 60-52 konuk Magic üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu arada Boston Celtics'in deplasmanda Washington Wizards'ı 104-102 yendiği maçta yıldız basketbolcusu Ray Allen attığı 18 sayıyla 20 bin basket sınırını aşan 32. NBA basketbolcusu olmayı başardı.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Detroit Pistons-Denver Nuggets: 101-99

Washington Wizards-Boston Celtics: 102-104



Lige yarın yapılacak 11 maçla devam edilecek.

