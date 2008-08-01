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Spor

Orlando yolcuları belli oldu

Garanti Bankası tarafından düzenlenen "NBA Skills Challenge" talihlileri 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Orlando'da düzenlenecek Orlando Magic Basketbol kampına katılacak.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA ve Garanti Bankası'nın organize ettiği ''NBA Skills Challenge'' talihlileri belli oldu.

NBA Skills Challenge'ın Garanti Bankası tarafından düzenlenen yarışma sitesi nba-garanti.com üzerinden başvuran bin 700 kişi arasından seçilen Amasya'dan Sami Pelitli, Kahramanmaraş'tan Hasan Köroğlu, Hatay'dan Nihat Mithat Mahşer ve Edirne'den Ömer Özcan, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Orlando'da yapılacak Orlando Magic Basketbol Kampı'na katılma hakkını elde ettiler.

13-18 yaş arasındaki basketbola ilgi duyan oyuncular arasından seçilen bu 4 kişi, 5 günlük Orlando Magic Basketbol Kampı boyunca, basketbol eğitimi almak üzere 80'den fazla genç basketbol oyuncusuyla bir araya gelecek.

Bu yıl 19. sezonuna giren Magic kamplarında, top tutuşu, şut atma, ribaunt alma, savunma ve takım oyununun geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapılıyor. Kampta yerel NCAA antrenörleri ve Orlando Magic üyeleri günlük dersler verecek.

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