Orlando Pietrus ile anlaştı

Tempo24-



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Orlando Magic, kadrosunu Fransız oyuncu Mickael Pietrus ile güçlendirdi.



Orlando ile iki yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fransız oyuncu'nun, önümüzdeki yıl için yaklaşık 5.2 milyon dolar alacağı ifade edildi.



Son üç sezon Magic forması giyen Keyon Dooling ile sözleşme yenilemeyeceklerinin altını çizen Florida temsilcisi'nin genel menajeri Otis Smith, "Pietrus rakip takımların şutörlerini savunabilme özelliğine sahip bir oyuncu. Doğu Konferansı'nda iki numara pozisyonundaki oyunculara daha iyi savunma yapabilirsiniz. Bu konuda takımımıza çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz, ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden de skor üretebiliyor" dedi.



Geçtiğimiz sezon 7.2 sayı – 3.7 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden Pietrus, 2006-2007 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı ve 4.5 ribaunt ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek sayılarına ulaşmıştı.

