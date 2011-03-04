Orlando Miami karşısında tarih yazdı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Orlando Magic, 24 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Miami Heat'i kendi evinde 99-96 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.





Florida eyaletinin iki takımının mücadelesinde, Orlando Magic karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü bir performans ortaya koyarken, üçüncü çeyreğe de çok düşük performansla başlayınca, Lebron James, Dwyane Wade ve Crhis Bosh gibi NBA'in en önemli oyuncularını kadrosunda bulunduran Miami Heat'e karşı 24 sayı kadar geriye düştü.

Skorbordun 73-49'a gelmesinin ardından yavaş yavaş farkı kapatmaya başlayan Magic, üçüncü çeyreğin sonunda kenara 9 sayılık bir farkla oturdu. Son periyodda üstün bir performans ortaya koyan Orlando ekibi rakibine 6 dakika boyunca hiç sayı yaptırmadı ve öne geçmesinin ardından Miami ekibiyle farkı 7 sayıya kadar çıkarmasını bildi.

Maçın son dakikalarında Miami'nin tüm çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 99-96'lık Magic galibiyetiyle sona erdi.

Orlando'da Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu, erken yaşadığı faul sorunu nedeniyle son çeyreğin sadece son bir dakikasında Antrenör Stan Can Gundy tarafından oyuna alındı. 5 faulle kenarda oturan Türkoğlu, topu oyuna sokmasındaki başarısı dolayısıyla kritik son saniyelerde oyuna girdi ve iki başarılı top dağıtma ile galibiyette pay sahibi oldu.

Magic'te Jason Richardson 24, Jameer Nelson 16, Richard Anderson 15, Dwight Howard 14 sayıyla oynarken, erken faul sorunu yaşayan Hidayet Türkoğlu sadece 3 sayıyla oynadı. Hidayet, 4 asist ve 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle NBA'in en iddialı takımı haline gelen Miami Heat de ise Lebron James'in 29, Dwyane Wade'in 28 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Sezon başından beri savunma sorunları yaşayan Miami Heat, bu karşılaşmada da savunma zaaflarıyla eleştirilirken Hidayet'in Toronto'dan eski takım arkadaşı Chris Bosh 13, Dampier da 9 sayıyla maçı tamamladı.



Orlando'nun 24 sayı geriden gelerek kazandığı zafer, Florida ekibinin tarihine de “en büyük ikinci geriden geliş” olarak geçti.

Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, 40 galibiyet ve 22 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunurken, Miami Heat ise Boston Celtics'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Diğer Milli Basketbolculardan Ömer Aşık'lı Chicago Bulls ise 41 galibiyet, 18 mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor.