Orlando Magic'i süpürmeye 1 kala...

T24 -

7 maç üzerinden oynanan seride bir galibiyet daha alması halinde NBA finaline yükselecek Celtics, bu sonuçla final için çok büyük bir avantaj sağladı.NBA'de daha önce hiçbir takım play off'larda 3-0 geriye düştüğü seriyi kazanamadı.Boston'daki TD Garden'da oynanan maçta, Celtics'den Glen Davis 17 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Boston ekibinde oyun kurucu Rajon Rondo, 11 sayı, 12 asist ve 4 top çalmayla "double-double" yaptı.Celtics'de Paul Pierce 15 sayı, 9 ribaunt, Ray Allen 14 sayı 6 ribaunt, Kevin Garnett, 10 sayı 6 ribaunt ile oynadı.Orlando Magic'de en skorer isimler 15'er sayı kaydeden Vince Carter ve Jameer Nelson oldu. Dwight Howard da 7 sayı 7 ribaunt ile sahanın etkisiz isimleri arasında yer aldı.Serinin 4. maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece Boston'da oynanacak.