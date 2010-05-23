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Orlando Magic'i süpürmeye 1 kala...

NBA'de Doğu Konferansı final serisinin üçüncü maçında Boston Celtics, evinde Orlando Magic'i 94-71 yenerek seride 3-0 öne geçti.

23 Mayıs 2010 03:00

T24 - NBA'de Doğu Konferansı final serisinin üçüncü maçında Boston Celtics, evinde Orlando Magic'i 94-71 yenerek seride 3-0 öne geçti.


7 maç üzerinden oynanan seride bir galibiyet daha alması halinde NBA finaline yükselecek Celtics, bu sonuçla final için çok büyük bir avantaj sağladı.


NBA'de daha önce hiçbir takım play off'larda 3-0 geriye düştüğü seriyi kazanamadı.


Boston'daki TD Garden'da oynanan maçta, Celtics'den Glen Davis 17 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Boston ekibinde oyun kurucu Rajon Rondo, 11 sayı, 12 asist ve 4 top çalmayla "double-double" yaptı.


Celtics'de Paul Pierce 15 sayı, 9 ribaunt, Ray Allen 14 sayı 6 ribaunt, Kevin Garnett, 10 sayı 6 ribaunt ile oynadı.


Orlando Magic'de en skorer isimler 15'er sayı kaydeden Vince Carter ve Jameer Nelson oldu. Dwight Howard da 7 sayı 7 ribaunt ile sahanın etkisiz isimleri arasında yer aldı.


Serinin 4. maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece Boston'da oynanacak.

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