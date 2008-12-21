Orlando Lakers'ı yendi



NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ı 106-103 yendi. Lakers'da Kobe Bryant 41 sayı atmasına karşın maçı uzatmaya götürecek üçlüğü sokamazken, Magic'te Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı 14 sayı - 7 asist - 5 ribauntla tamamladı.



NBA'de Orlando Magic sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı ev sahibi Orlando Magic 106-103 kazanırken, Magic forması giyen milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 14 sayı – 7 asist – 5 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-23 önde geçen LA Lakers, devreyi de 58-49 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan ev sahibi Magic son periyoda 85-84 önde girmeyi başardı. Son bölümleri büyük çekişme içinde geçen maçta bitime 3 saniye kala 3 sayı öne geçen Orlando, Kobe Bryant'ın son şutu kaçırmasıyla sahadan 106-103 galip ayrıldı.



Orlando Magic'te 27 sayı atan Jameer Nelson takımının en skorer oyuncusu olurken, Rashard Lewis 22 sayı, Dwight Howard da 18 sayı – 12 ribauntla oynadı.



Konuk Los Angeles Lakers'da ise Kobe Bryant'ın 41 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi. Lakers'ta ayrıca Derek Fisher 27 sayı, İspanyol yıldız Pau Gasol de 11 sayı – 7 ribauntla mücadele etti.

