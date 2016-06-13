Orlando katliamına dair soru işaretleri



ABD'de güvenlik birimleri Orlando’da 50 kişinin ölümüne, 53 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısının hangi hedefe yönelik olarak düzenlendiğini araştırıyor. Polis güvenlik timleri tarafından öldürülen ve Afgan kökenli olduğu belirlenen Omar Mateen adlı failin evinde arama yaparak, internet haberleşmelerini taramaya başladı. Mateen saldırıdan az önceki bir telefon görüşmesinde IŞİD mensubu olduğunu söylemişti. Soruşturmayı yürüten Amerikan güvenlik birimleri Mateen’in radikalleşme sürecini kendiliğinden mi yaşadığı, yoksa başkaları tarafından mı yönlendirildiği sorusuna yanıt arıyor.

"Her zamankinden farklı birşey fark etmedim"

Omar Mateen’in ailesi ise çaresiz. Failin babası Seddique Mateen şok halinde ve üzgün. Omar’ı son gördüğünde onun her zamanki gibi olduğunu belirten baba, “Yaşasaydı, neden böyle bir saldırı düzenlediğini ona sorardım” diye konuşuyor. Baba Mateen, “Beni ve annesini görmek için ziyaretimize geldi ama her zamankinden farklı hiçbir şey fark etmedim” dedi.

Seddique Mateen de siyaseten aktif bir kişi. Video kayıtlarında Afganistan’daki Taliban’ı destekleyen sözleri dikkat çekiyor. Ancak Washington Post gazetesinin haberine göre bu videoların çoğunda bir anlam bütünlüğü bulunmuyor ve bazı kayıtlarda Seddique Mateen kendisini Afganistan Devlet Başkanı olarak bile lanse ediyor.

Omar Mateen daha önce FBI tarafından sorgulanmıştı

Seddique Mateen’in oğlu olan ve Orlando’daki saldırıyı düzenleyen Omar Mateen ise bu video kayıtlarında görünmüyor. Buna rağmen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) elindeki tüm malzemeleri titizlikle inceleyeceğini açıkladı. Zira kışkırtıcı ifadeler kullandığı ve bir intihar eylemcisi ile bağlantı içinde olduğu gerekçesiyle Omar Mateen FBI tarafından daha önceleri sorgulanmış, ancak bu sorgulama sonuçsuz kalmıştı.

"Eşcinsellerden nefret ettiğini açıkça söylüyordu”

Amerikan televizyonunda konuşan Omar Mateen’in eski eşi Sitora Yasufi başka bir olasılığa daha dikkat çekerek şunları söyledi: “O hasta ve gerçekten akli dengesi yerinde olmayan biriydi. Ve sonunda iyice delirdi. Bazı zamanlar eşcinsellerden nefret ettiğini açıkça söylüyordu.” Omar Mateen’in saldırı eyleminde iki faktörün de, hem radikal siyasi görüşlerinin hem de eşcinsel ve lezbiyenlere duyduğu nefretin bir rol oynamış olabileceği dile getiriliyor.

Bu arada polis Pazartesi sabahına kadar kurbanlardan sadece 15'inin adını kamuoyuna açıklayabildi. Birçok ailenin oğulları, kızları, kardeşleri ya da eşlerinin akıbeti konusunda hâlâ bir bilgi sahibi olmadığı ve belirsizlik içinde bekledikleri bildiriliyor.

Orlando trajedisi ABD'de bir seçim propagandasına dönüşüyor

Öte yandan ABD'de yeni bir tartışma alevlendi. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, halktan radikal İslamcılar konusunda ne kadar haklı olduğunu kanıtlayan mailler aldığını ve bunlara teşekkür ettiğini açıkladı. Böyle bir tepkinin ise yaşanılan trajedi karşısında uygunsuz olduğu yönünde yorumlar gelmeye başladı. Trump'un bugün terör saldırıları, ülkeye göç hareketleri ve ulusal güvenlik gibi konularda halka seslenmesi bekleniyor. Demokratların adayı Hillary Clinton'ın ise bu konuşmaya karşılık vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Orlando trajedisinin ABD'de bir seçim propagandasına dönüştüğü yorumları da yaygın.