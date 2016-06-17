Orlando katliamcısı, saldırıdan sonra Facebook'unu kontrol etmiş!

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta sonu eşcinsellerin gittiği gece kulübünü basarak 49 kişiyi öldüren Omar Mateen'in saldırı planından eşi Nur Selman'ın haberdar olduğu iddia edildi. Mateen'in, saldırı sırasında Facebook'ta trend olup olmadığına baktığı ifade ediliyor.

Afgan kökenli Omar Mateen'in geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği "Pulse" isimli gece kulübünü otomatik silahlarla basarak 49 kişiyi öldürmesi ve 50 kişiyi yaralamasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV'de yer alan haberde Amerikan CNN televizyonunun bu konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attığı belirtilerek; Omar Mateen'in saldırıyı gerçekleştirdiği sırada eşi Nur Selman'la mesajlaştığının ileri sürüldüğü söylendi. ABD istihbarat birimlerinin, Omar Mateen'in "saldırıyı tek başına mı yoksa yardım alarak mı?" gerçekleştirdiğini belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Haberleri izleyip izlemediğini sordu

"Pulse" isimli gece kulübünde Omar Mateen'in, saldırı sırasında çocuğunun annesi Nur Selman'a mesaj atarak, haberleri izleyip izlemediğini sorduğu iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kocası olabileceğinden şüphelendiğini söyleyen Nur Selman, telefonla Omar Mateen'e ulaşmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını ifade etti.

Nur Selman'ın Orlando saldırısından önceden haberdar olduğu yönündeki iddialara, polise verdiği çelişkili ifadelerin nedeni olduğu belirtildi.

2011 yılında evlenen Omar Mateen ile Nur Selman'ın üç yaşında bir oğulları olan çift, Orlando katliamının gerçekleştiği gece kulübünden iki saat mesafedeki Fort Pierce'de yaşıyordu.

Saldırı sırasında 911'i ve CNN'i aradı

Orlando saldırganı Omar Mateen'in saldırı öncesi ve sırasında Facebook hesabını kullanarak, paylaşımlarda bulunduğu da iddia edildi. Ömer Metin'in Facebook sayfasına, "ABD ve Rusya IŞİD'i bombalamaya son vermeli" mesajını yazdı. Omar Mateen'in başka bir mesajında ise şu görüşü dile getirdiği ileri sürüldü: "Bize karşı hava saldırıları düzenleyerek, günahsız kadın ve çocukları öldürüyorsunuz... Şimdi IŞİD'in intikamını tadın." Facebook sayfasına yazdığı son mesajında ise, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde IŞİD'in ABD'deki saldırısını göreceksiniz" dedi.

Mateen'in saldırı esnasında da, 911 ve CNN televizyonunun yerel yayın organı News 13'ü arayarak, "Bunu IŞİD ve İslam Devleti için yaptım" dediği ileri sürüldü.