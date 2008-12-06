Orlando Howard ile güldü

Orlando Magic, All-Star pivot Dwight Howard'ın 23 ribaunt – 21 sayı ve 6 blokla yıldızlaştığı gecede Oklahoma City'i sahasında 98-89 mağlup etti. Hidayet Türkoğlu, 13 sayı – 7 asist – 2 ribauntla oynadı.
Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, evi Amway Arena'da ligin zayıf takımlarından Oklahoma City'i ağırladı.
Dwight Howard'ın pota altındaki olağanüstü performansıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Magic, maçı da 98-89'luk skorla kazandı.
Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Magic, ilk çeyreği 23-18 önde bitirdi. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi takım soyunma odasına 45-39 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte konuk ekip Oklahoma City daha etkili olurken, Magic farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe de 70-66 önde başladı.
Son çeyrekte Hidayet Türkoğlu ve Rashard Lewis ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli şutlar kullanan Magic, pota altından da Howard ile etkili oldu ve sahadan 98-89'luk skorla galip ayrıldı.
Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 39 dakika görev yaptığı maçta 5/17 saha içi isabetiyle rakip potaya 13 sayı bırakırken, istatistiklerine 7 asist ve 2 ribaunt ekledi. Geçtiğimiz sezonun en çok gelişme kaydeden oyuncusu, üç sayı çizgisinin gerisinden 3/7 ile oynadı.
Magic'te Dwight Howard 23 ribaunt – 21 sayı – 6 blokla geceye damgasını vururken, Jameer Nelson 15 sayı – 7 asist – 4 top çalma – 2 ribauntla, Rashard Lewis 11 sayı – 6 ribauntla katkı yaptı.
Konuk ekipte Russell WestBrook'un 19 sayı – 9 ribaunt – 5 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yatmezken, Kevin Durant 16 sayı – 10 ribaunt – 3 asistle maçı noktaladı. ŞAMPİYON ZORLANMADI: 93-78
Son şampiyon Boston Celtics, ligin en çok dikkat çeken genç takımlarından Portland Trail Blazers'ı sahasında 93-78'lik skorla geçti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte savunmasıyla etkili oldu ve ilk devreyi 49-36 üstün bitirdi.
İkinci yarıya da hızlı giren Celtics rakip potaya 25 sayı bırakırken, etkili savunmasıyla rakibine 15 sayı şansı tanıdı ve son çeyreğe 74-51 önde girerek farkı 20 sayının üzerine çıkarttı.
Son çeyrekte farkın verdiği rahatlıkla savunmada beklenen performansı sergileyemeyen son şampiyon, dördüncü çeyreği 27-19 geride tamamlamasına rağmen maçı 93-78 kazandı.
Celtics'te 6 oyuncu çift hanelerde skor üretirken, Ray Allen 19 sayı - 2 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.
Kevin Garnett 14 sayı - 11 ribaunt - 4 asistle, Kendrick Perkins ise 12 sayı - 12 ribaunt - 2 asistle double-double yaptı. Paul Pierce, 13 sayı - 4 asistle salondan ayrıldı.
Konuk ekipte LaMarcus Aldridge ve Travis Outlaw 13'er sayıyla takımlarının skor yükünü üstlenirken, Brandon Roy da 12 sayı - 3 asist - 2 ribaunt - 2 top çalmayla oynadı.