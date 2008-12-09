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Spor

Orlando hız kesmedi

Orlando Magic, Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 95-88 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

09 Aralık 2008 02:00


NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 95-88 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.


Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 35 dakika sahada kaldığı maçta Los Angeles Clippers'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 95-88 mağlup etmeyi başardı.

Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı 10 sayı - 5 ribaunt - 6 asistle tamamladı. Orlando adına maçın en etkili ismi ise 23 sayı - 22 ribaunt ve 6 blokla oynayan Dwight Howard oldu. Clippers'ta Baron Davis'in 27 sayı - 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

WADE MIAMI'Yİ TAŞIDI
Günün bir başka maçında ise Miami Heat, Charlotte Bobcats'i Dwyane Wade'in son çeyrekteki skorer oyunuyla 100-96 mağlup etti. Wade karşılaşmayı 10'u son 8 dakikada olmak üzere 41 sayı tamamlarken, 8 de ribaunt aldı. Bobcats'te ise Jason Richardson 24, Emeka Okafor da 19 sayı - 12 ribauntla oynadı.

GOLDEN STATE DEPLASMANDA KAZANDI
Golden State Warriors da Stephen Jackson ve Corey Maggette'den yoksun çıktığı maçta Oklahoma City deplasmanından 112-102 galibiyetle döndü.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'da Andris Biedrins 17 sayı - 21 ribauntluk performansıyla takımının en etkili ismi oldu. Thunder'da Kevin Durant 41 sayı - 10 ribauntluk oyununa rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

MEMPHIS EKSİK HOUSTON'I GEÇTİ

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Memphis Grizzlies eksik Houston Rockets'ı 109-97'lik skorla geçti. Rudy Gay 20, Hakim Warrick ve OJ Mayo 18'er sayıyla oynadı. Tracy Macgrady ve Ron Artest'in forma giymediği Rockets'ta ise Luis Scola 16 sayı - 15 ribauntluk bir performans sergiledi.

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