-ORLANDO, HİDAYET İLE COŞUYOR NEW JERSEY (A.A) - 28.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, New Jersey Nets'i deplasmanda 104-88 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.Türkoğlu 20 sayı ile Orlando ekibinin en skorer ismi oldu. New Jersey'nin Newark şehrindeki Prudential Arena'da oynanan karşılaşmada, Magic'e transferinin ardından yükselen grafiğiyle dikkati çeken Türkoğlu 20 sayı ile Orlando ekibinin en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu, bu performansıyla 2010-2011 sezonunda bir maçtaki en yüksek sayısına da ulaşmış oldu. Türkoğlu'nun 7 ribaunt alıp, 5 de asist yaptığı mücadelede, Orlando'da ''süpermen'' lakaplı yıldız Dwight Howard 19, Jason Richardson 14, J.Redick de 15 sayı ile oynadı. NBA'de New Jersey ismiyle son sezonunu geçiren ve önümüzdeki yıl New York'a taşınarak Brooklyn adını alacak olan Nets'de ise Brook Lopez 20, Davin Harris de 24 sayı attı. Maç sonrası AA'ya soyunma odasında açıklamalarda bulunan Türkoğlu, ''Orlando Magic'e döndüğüm için çok mutluyum. Burası benim evim. Orlando'daki evimi, Toronto'ya transfer olduğumda kiraya vermemiştim. Hem Toronto'dayken hem de Phoenix'teyken zaman buldukça gidip tatil yapıyordum. Şimdi tamamen dönmüş oldum'' dedi. Bir buçuk yıl sonra geri döndüğü Magic'te takımın yüzde 50'sinin değiştiğini kaydeden Türkoğlu, şampiyonlukla ilgili konuşmanın henüz erken olduğunu ancak takımın grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirtti. Magic'te daha üç buçuk yıl sözleşmesi bulunduğunu ifade eden Hido, ''Ligde uzun yıllar oynamayı hedefliyorum. Ama basketbolu ABD'de değil, Türkiye'de bırakmayı arzuluyorum. Aktif sporu bırakmadan önce, son bir yıl Türkiye'de bir takıma transfer olmayı istiyorum. Çünkü Türkiye'den çok genç yaşta ayrıldım. İnsanlar beni seyredemiyorlar. Oradaki basketbolseverlerin beni en azından bir yıl da olsa izlemesini isterim'' diye konuştu. Basketbolu sevdiğini, aktif oyunculuğu bıraktıktan sonra da bu sporun içinde olmayı sürdüreceğini vurgulayan milli basketbolcu, antrenörlük yapmayı düşünmediğini, uzun vadede plan yapmanın şimdilik erken olduğunu söyledi. -TÜRKOĞLU, PHOENIX'DE 15 KİLO VERMİŞ- Sezon başında Toronto'dan Phoenix'e transfer olan Türkoğlu, burada da istediği performansı tutturamadığını ancak Arizona ekibinde çok önemli bir şey öğrendiğini, onun da sağlıklı beslenme olduğunu söyledi. 31 yaşındaki milli basketbolcu, ''Yaş ilerledikçe bazı sportif yetenekleri kaybediyorsunuz. Bunu dengelemenin formülü sağlıklı beslenmekten geçiyor. Organik ürünlere yöneldim. Özellikle Phoenix'ten takım arkadaşım Steve Nash bu konuda çok yardımcı oldu. Nash, ileri yaşına rağmen yüksek performansla oynayabiliyor. Ben de NBA'de oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Bunun için sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. 5 ayda 15 kilo verdim ve daha sağlıklı bir vücuda kavuştum. Daha atletik ve hızlı olmak istiyorum'' dedi. -HİDO, LOS ANGELES'DAKİ TÜRK GECESİNE KATILAMADIĞI İÇİN ÜZGÜN- Öte yandan, Los Angeles Clippers-Phoenix Suns maçını ''Türk Gecesi''ne çevirmek isteyen Los Angeles'taki Türkler, Hidayet'in beklenmedik bir şekilde Phoenix'ten Orlando'ya transferi sonrası Clippers-Suns maçını önceki gün Türkoğlu olmadan izlemişlerdi. Milli basketbolcu, beklenmedik gelişmeler sonrası geceye katılamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Türkoğlu, ''Los Angeles'daki pek çok Türk, organize olarak böyle bir etkinlik yapmış. Çok katılmak isterdim ama şartlar değişti. Başka bir Los Angeles maçında bu tip bir etkinlik olursa Orlando formasıyla yer almaktan büyük mutluluk duyarım'' dedi. -OKUR VE İLYASOVA MAĞLUP- NBA'de, gecenin maçlarında Mehmet Okur'lu Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a 96-91 mağlup oldu. Sakatlıktan yeni kurtulan Okur, kenardan başladığı karşılaşmada 6 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Bir başka milli oyuncu Ersan İlyasova ise Milwaukee Bucks formasıyla ilk beşte çıktığı Atlanta Hawks deplasmanında 6 sayı, 3 de ribaunt ile oynadı. Bucks, Hawks'a 95-80'lik skorla boyun eğdi.