Orlando ezdi geçti



NBA’de Orlando Magic, LeBron Jamesli Cleveland Cavaliers’ı bir ara farkı 41 sayıya kadar çıkardığı maçta 116-87 mağlup etti. Hidayet Türkoğlu, 13 sayı – 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.





Güneydoğu Konferansı lideri Orlando Magic, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan takımı Cleveland Cavaliers’ı evi Amway Arena’da ağırladı.



Güçlü rakibi karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Magic, 7 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçı 116-87 gibi farklı bir skorla kazanmayı bildi.



Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, kontrolü ele alan ev sahibi takım, ilk çeyreği 27-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Cavaliers’ın kolay sayı üretmesine izin vermeyen Magic, farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına da 55-38 üstün gitti.



İkinci yarıya da hızlı giren ev sahibi takım, bulduğu kolay sayılarla farkı açmaya devam etti ve üçüncü çeyreğin son bölümünde farkı 41 sayıya kadar çıkardı. Son çeyreğe 92-60 önde başlayan Magic, sahadan da 116-87 galip ayrıldı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyunda kaldığı 31 dakikada 13 sayı – 6 asist ve 4 ribaunt üretirken, kullandığı 7 şutun 6’sını sayıya çevirdi.



Dwight Howard 20 sayı – 11 ribaunt – 3 blokla double-double yaparken, Rashard Lewis de 22 sayı – 4 ribauntla katkı yaptı.



Konuk ekipte LeBron James 26 sayı – 9 ribaunt – 5 asistle mücadele ederken, Mo Williams da 10 sayı ve 2 asist ile oynadı.



UTAH EVİNDE KAYIP: 103-102



Utah Jazz, Deron Williams’ın 34 sayı – 11 asistlik performansına rağmen Minnesota Timberwolves’a sahasında 103-102 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı.



Son 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Utah Jazz, evinde Minnesota Timberwolves’u ağırladı. Jazz, yıldız oyuncusu Deron Williams’ın skorer oyununa karşın rakibine 103-102’lik skorla boyun eğdi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Jazz, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, ilk devrenin sonunda skoru 56-46’ya getirerek 10 sayılık bir avantaj yakaladı.



İkinci yarıya daha iyi başlayan Minnesota, son çeyreğe girilirken farkı 5 sayıya kadar indirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 4. çeyreğin son bölümünde Mike Miller’ın kaydettiği 3 sayılık basketle 103-100 öne geçene konuk takım, sahadan da 103-102’lik skorla galip ayrıldı.



Jazz’da Mehmet Okur 11 sayı – 6 ribaunt – 2 top çalmayla salondan ayrılırken, kullandığı 9 şutun 5’ini sayıya çevirdi. Yıldız oyuncu, 26 dakika ter döktü.



Deron Williams 34 sayı – 11 asist – 2 ribauntla double-double yaparken, kenardan gelen Kyle Korver 19 sayı – 5 ribaunt üretti.



Konuk ekipte ise Ryan Gomes 25 sayı – 8 ribaunt – 3 asistle, Rodney Carney de 25 sayı – 5 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.