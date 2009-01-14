Orlando dışarıdan vurdu





Orlando Magic üç sayılık atışlarda rekor kırdığı maçta deplasmanda Sacramento Kings'i 139-107 yendi. Hidayet Türkoğlu 17 sayı-8 asistle oynadı.



NBA'e oynanan 7 maçla devam edildi. Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, galibiyet serisine Sacramento deplasmanında da devam etti.



Baştan sona üstün oynadığı ve ilk yarısını 75-56 önde kapadığı maçtan 139-107 galip ayrılan Magic, bu sezon deplasmanlardaki 15. galibiyetini alarak kulüp rekorunu yeniledi.



Kullandığı 37 üç sayılık atışın 23'ünde isabet bulan Orlando, 13 Mart 2005'te Philadelphia'ya karşı üç sayılık atışlarda 21 isabet kaydeden Toronto'nun rekorunu da eline geçirdi.



1995'ten bu yana en çok sayı attığı maçın ardından üst üste 5. galibiyetine imza koyan konuk ekipte toplam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 5/12 saha içi isabetiyle oynadığı karşılaşmayı 17 sayı-8 asistle tamamlarken, durdurulamayan performansını Sacramneto deplasmanında da sürdüren Dwight Howard, 25 sayı-15 ribaunt-4 top çalmayla takımının en skorer ismi oldu.



Orlando'da ayrıca Jameer Nelson 23 sayı-11 asist-5 top çalma, Rashard Lewis de 19 sayı-3 ribaunt-3 asistle oynadı.



Son 14 maçta 12. yenilgisini alan ev sahibi Sacramento Kings'de ise Kenyon Martin'in 30 sayı-4 asist-3 ribauntluk performansı yeterli olmadı.



LEBRON'DAN TRIPLE-DOUBLE



NBA'de Boston, Orlando ve L.A. Lakers'ın ardından 30 galibiyete ulaşan dördüncü takım Cleveland Cavaliers oldu. Deplasmanda Batı'nın güçsüz ekiplerinden Memphis Grizzlies ile karşılaşan Cavs, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla salondan 102-87 galip ayrıldı.



Kullandığı 21 üç sayılık atışın 12'sini sayıya çeviren Cleveland'da süper yıldız LeBron James, 30 sayı-11 ribaunt-10 asistle sezonun ikinci 'triple-double'ına imza attı. Son 5 maçta dördüncü galibiyetini alan konuk ekip adına Delonte West 19 sayı-6 ribaunt-4 asist, Mo Williams da 16 sayı-3 asistle katkı yaptılar.



Üst üste 4., son 14 maçta 12. yenilgisini alan ev sahibi Memphis'de ise kariyerinin en iyi maçını çıkaran Kyle Lowry 25 sayı-7 asist, kenardan gelen Hakim Warrick de 16 sayı-7 ribauntla mücadele ettiler.





SON SÖZ KOBE'NİN



Geceyi Houston deplasmanında geçiren LA Lakers, Tracy McGrady'den yoksun rakibini süper yıldızı Kobe Bryant'ın son çeyrekteki oyunuyla geçti.



Kobe, takımının 27-18'lik üstünlük kurduğu son 12 dakikalık bölümde rakip potaya gönderdiği 13 sayıyla Lakers'ı 105-100’lük galibiyete taşıdı.



Kobe'nin 33 sayıyla oynadığı Lakers'da ayrıca 5 oyuncu daha çifa haneli sayıya ulaştı. Lakers bu sonuçla sezonun 31. galibiyetini elde etti.



