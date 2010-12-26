Orlando, Boston'u yendi: 86-78

T24 - Orlando Magic, sahasında Boston Celtics'i son periyottaki oyunuyla 86-78 yendi. Magic'de Hidayet Türkoğlu 16 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.





NBA'de noel gününün 2. maçı Orlando Magic ile Boston Celtics arasında oynandı. Uzun süre Celtics'in önde götürdüğü maçta, son 3.5 dakikadaki 17-3'lük serisiyle müthiş bir geri dönüş yapan Orlando, 86-78'lik skorla kazanan taraf oldu.

Orlando Magic maça çok etkli başladı. 2.5 dakika içinde Hidayet'in önderliğinde 13-0'lık seri yakalanırken, devreye giren Paul Pierce, Celtics'i kendine getirdi ve çeyrek 20-19 konuk ekip lehine kapandı. İkinci çeyrekte Garnett ve Davis'in de devreye girmesiyle farkı artıran Boston, soyunma odasına 46-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Hidayet ve Bass'ın sayılarıyla oyuna tutunan ev sahibi ekip, son çeyreğe 63-57 geride girdi. Son çeyreğin başında farkı 3 sayıya düşüren Magic, Hidayet'in kenarda olduğu bölümde hücum organizasyonunda zorlandı ve bitime 7 dakika kala fark tekrar 9'a çıktı. Hidayet son 5 dakikada tekrar oyuna dahil olurken, Orlando'nun farkı eritme çabalarına Garnett karşı koydu. Celtics son 3 dakikaya 5 sayı önde girerken, Nelson ve Bass'ın sayıları 2 dakika kala tabelayı eşitledi: 77-77.

Eli ısınan Jameer Nelson 1.19 dakika kala gönderdiği üçlükle takımını öne taşırken, her geçen saniye dağılan rakibi karşısında salondan 86-78 galip ayrıldı.

Eski takımıyla çıktığı 4. maçta eski günlerinden esintiler sunan Hido, 32.52 dakika sahada kalırken, 6/10 saha içi isabeti, 4/8 3 sayı yüzdesiyle oynadı. Takımının en skorer 2. ismi olan milli basketbolcu maçı 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 blokla tamamladı. San Antonio'dan sonra Boston'ı da devirerek morallenen Orlando'da Brandon Bass 21 sayı-9 ribaund, son çeyreğin kahramanı Jameer Nelson da 12 sayı-3 asistle katkı yaptı.

14 maçlık galibiyet serisi son bulan Boston Celtics'de ise Kevin Garnett'in 22 sayı-5 ribaund-4 top çalma, Paul Pierce'ın 18 sayı-8 ribaund-5 asist ve Glen Davis'in 16 sayı-8 ribaundluk performansları yeterli olmadı. Konuk ekipte bir diğer milli oyuncumuz Semih Erden ise rahatsızlığından dolayı hiç süre alamadı.