Orkun Kökçü, mart ayının en iyi 21 yaş altı oyuncusu seçildi

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda’da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibinin Mart ayında oynadığı Venlo, PSV ve Emmen maçlarında toplam 257 dakika oyunda kaldı ve 1 gol kaydetti.

Hollanda'da Feyenoord forması giyen ve gösterdiği performans ile dikkkatleri üzerine çeken milli futbolcu Orkun Kökçü'ye büyük onur. 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi'nde Mart ayının 21 yaş altı en iyi futbolcusu seçildi.

Aldığı ödül sonrası resmi twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "U21 ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.

Bu sezon 24 maçta 2 golü var

Fanatik'in haberine göre; 2018 yılından beri Feyenoord'un A Takımında yer alan Orkun Kökçü bu sezon Hollanda ekibiyle çıktığı toplam 24 maçta 2 gollük katkı sağladı. Orkun, mart ayı boyunca Feyenoord'un oynadığı Venlo, PSV ve Emmen maçlarında toplam 257 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.



Başarılı orta saha oyuncusu Türkiye'nin Letonya ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.