Orkun Kökçü de Koronavirüs'e yakalandı; Milli takım dönüşü vaka sayısı 15'e yükseldi!

Milli takımda Koronavirüs testi pozitif çıkan 14 oyuncuya ek olarak Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün de testi pozitif çıktı. Böylece Covid-19'lu oyuncu sayısı 15'e yükseldi.

Milli takımdaki corona virüs testi pozitif çıkan oyuncular kervanına Orkun Kökçü'de katıldı. Milli oyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla PCR testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Kökçü paylaşımında, "Maalesef corona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.