Orkinos Çiftliği için yeniden ÇED olumlu raporu verildi

Mahkemenin 5 kez iptal ettiği İzmir'in Seferihisar İlçesi'ndeki orkinos çiftliği için, tekrar Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevrecilerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından daha önce 5 kez iptal edilen Seferihisar'daki orkinos çiftliğiyle ilgili tepki çeken bir karara imza attı.

Mahkeme tarafından Akdeniz foklarının yaşam alanı olması, su temizliği ve biyoçeşitliliği olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle iptal edilen çiftlik için Başaranlar Su Ürünleri, bir kez daha "ÇED olumlu" kararı aldırdı. Bakanlık firmanın onaylanan ÇED başvurusunu yayınlarken, çevrecilerin büyük tepkisini çeken orkinos çiftliğinin önü açılmış oldu.