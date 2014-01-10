T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni bir orkide türüne 'Erdoğan' ismi verildi

Singapur'da, farklı orkide türlerinden oluşturulan mor orkideye, 'Dendrobifm Tayyip-Emine Erdoğan' ismi verildi

10 Ocak 2014 15:37

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın adları, Singapur'da Botanik Parkı Orkide Bahçesi'nde bulunan bir yeni orkide türüne verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Kozan'ın haberine göre, Uzak Doğu seyahatinin Singapur ayağında resmi programını sürdüren Başbakan Erdoğan , Singapur Parlamento Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla dünyaca ünlü Singapur Botanik Parkı Bahçesi'ne geldi.

Bahçede orkidenin karışımından oluşturulan yeni bir tür olan mor renkli bir çiçeğe, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın adı verildi. Çiçekle ilgili bilgi alan Başbakan Erdoğan, görevlinin çiçeği tanıtımı sırasında, "Bu orkide de mor, kravatınız da mor, moru sever misiniz?" diye sordu. Erdoğan, "Torunum da mor rengi çok sever" dedi.

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği çiçek adlarının kayıtları yer alan defterde, “Dendrobifm Tayyip-Emine Erdoğan" adlı çiçekle ilgili sayfaları imzaladı.

Daha sonra, eşi Emine Erdoğan ile bahçeyi el ele gezen Başbakan Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bazı bakanlar da eşlik etti.

ETİKETLER

erdoğanbaşbakaneminetayiporkidesingapurbotaniktürmor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24