Yeni bir orkide türüne 'Erdoğan' ismi verildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın adları, Singapur'da Botanik Parkı Orkide Bahçesi'nde bulunan bir yeni orkide türüne verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Kozan'ın haberine göre, Uzak Doğu seyahatinin Singapur ayağında resmi programını sürdüren Başbakan Erdoğan , Singapur Parlamento Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla dünyaca ünlü Singapur Botanik Parkı Bahçesi'ne geldi.

Bahçede orkidenin karışımından oluşturulan yeni bir tür olan mor renkli bir çiçeğe, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın adı verildi. Çiçekle ilgili bilgi alan Başbakan Erdoğan, görevlinin çiçeği tanıtımı sırasında, "Bu orkide de mor, kravatınız da mor, moru sever misiniz?" diye sordu. Erdoğan, "Torunum da mor rengi çok sever" dedi.

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet büyüklerinin isimlerinin verildiği çiçek adlarının kayıtları yer alan defterde, “Dendrobifm Tayyip-Emine Erdoğan" adlı çiçekle ilgili sayfaları imzaladı.

Daha sonra, eşi Emine Erdoğan ile bahçeyi el ele gezen Başbakan Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile bazı bakanlar da eşlik etti.