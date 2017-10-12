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Spor

Orkan Çınar'dan Beşiktaş'a kötü haber

21 yaşındaki futbolcu, Ümit Mili Takım'dan sakat döndü

12 Ekim 2017 16:56

Beşiktaşlı futbolcu Orkan Çınar'ın sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımı'ndan sakat dönen Orkan Çınar'ın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu, Türkiye'nin 10 Ekim Salı günü 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Macaristan ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alınmıştı.

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