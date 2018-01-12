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Spor

Orkan Çınar'a Süper Lig'den talip var

Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Orkan, kiralık olarak takımdan ayrılabilir

12 Ocak 2018 13:47

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak istiyor.

Beşiktaş'ta yeterli forma şansını bulamayan genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Şenol Güneş'in kararını bekliyor.

Tarafların yaptığı görüşmelerde; Başkan Fikret Orman'ın, 21 yaşındaki oyuncunun tecrübe kazanması açısından daha fazla forma giyebileceği bir kulübe gitmesine sıcak baktığı ancak kadro yapılanmasına henüz son noktayı koymayan Şenol Güneş'in nihai kararı vermediği öğrenildi.

Beşiktaş'a sezon başında Gaziantepspor'dan transfer olan Orkan Çınar, Siyah-Beyazlı formayla 4 maça çıktı 1 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.(beIN Sports)

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Orkan ÇınartransferBeşiktaşkiralıkKayserispor

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