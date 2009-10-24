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Orjinal ‘İrtica Eylem Planı’ savcılıkta mı?

Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürülen “İrtica Eylem Planı” belgesinin orjinalinin savcılığa gönderildiği iddia edildi.

24 Ekim 2009 03:00

Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürülen “İrtica Eylem Planı” belgesinin orjinalinin savcılığa gönderildiği iddia edildi.

Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek’in hazırladığı öne sürülen “İrtica Eylem Planı” isimli belgenin aslının, bir asker tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği iddia edildi.

Belgedeki ıslak imzanın Dursun Çiçek’in imzasıyla karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu’a gönderildiği belirtildi.

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ile başsavcı vekilleri Turan Çolakkadı ve Olcay Seçkin dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'le görüştü.

Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine “Bilmiyorum. Ben de televizyonlarda gördüm” dedi.

Albay Dursun Çiçek’in hazırladığı iddia edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" isimli belge Taraf gazetesinde yayınlanmıştı.

Albay Çiçek, soruşturma kapsamında tutuklanmış, ancak aynı gün serbest bırakılmıştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, sözkonusu belge için “kâğıt parçası” demişti.

Org. Başbuğ, belgeyi hazırlayanların bulunmasını istemişti.

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